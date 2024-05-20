Kayseri'de Müzeler Haftası dolu dolu geçecek

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18-26 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Bu hafta düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcıları Adnan Tezcan ile Adnan Türkdamar, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Habib Korkmaz, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından yapılan Karma Heykel Sergisi’nin açılışı yapıldıktan sonra, protokol üyeleri de sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “18-26 Mayıs Müzeler Haftası çerçevesinde bu hafta çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Açılışını yapacağımız sergi ile başlayacağız. Bu sergimiz Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlandı. Bunun yanı sıra Güzel Sanatlar Lisesi tarafından konserler burada icra edilecek. Devamında da üniversitedeki akademisyen hocalarımız tarafından burada konferanslar verilecek. Bununla beraber hafta çerçevesinde her gün alanında uzman akademisyen hocalarımız ve yazarlarımız, araştırmacılarımız tarafından yine konferanslar verilecek. Bunlar şehrimizin tarihiyle, kültürüyle, kültür varlıklarıyla ilgili olacak. Müzeler Haftası aslında bir farkındalık oluşturmak içindir. Biliyorsunuz müzeler bulunduğu bölgenin, ülkenin, şehrin kültürünü, benliğini taşıyan mekanlardır. Burada kültür benliğini biraz daha açacak olursak sadece yazıyla da sınırlamamak gerekiyor. Malum çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdeyiz ve ülkemiz de öyle. Her yerde çok çeşitli medeniyetlerin izlerini ve kültür varlıklarını görüyoruz. Burada şehrimizin Kültepe’den bakmaya başladığımız zaman 7 bin yıllık tarihinde çok çeşitli kültür varlıkları açığa çıkarıldı ve bunlar da müzemizde hem sergileniyor hem de korunuyor. Dönemin yaşanmışlıkları ile ilgili de bizlere bilgiler veriyor. Burada bazen yazıda, tablette biz o dönemle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz bazen de bir seramik kapta dönemin hayatıyla ilgili, modasıyla ilgili neler kullanılıyordu onları görmüş oluyoruz. Müzeler bize bunları sergiliyor. Sadece Kültepe ile sınırlı değil, yakın tarihimize kadar birçok medeniyetin bıraktığı kültür varlıkları kronolojik olarak sergilenmekte. Ben bu hafta çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum ve tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum” dedi.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler veren Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ise, “Bizler vatandaşlarımızın bu haftada istifade edebilmeleri için 4 tane sergi çalışması yaptık. Bu çalışmaların birincisini ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin değerli hocaları ve öğrencileri ile birlikte Karma Heykel Sergisi olarak gerçekleştireceğiz. İkinci olarak bizlerin daha önceden uzun yıllar sergilenmekte olan sikke vitrinlerimizi yeni eserlerle birlikte destekleyerek farklı bir anlayışla halkımızın istifadesine sunmaktayız. Üçüncü sergi olarak da uzun yıllardır sergileyemediğimiz 2 adet çocuk mumyamızın ki bu örnekler tüm dünyada hem dikkat çekmekte hem de sınırlı sayıda bulunan örnekler olduğu için yeniden kısa süreliğine ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız. Dördüncü olarak da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz Yamula Fosil Lokaliteleri Kazısı’nda bulunan yaklaşık 7,5 milyon yıl önce şehrimizde yaşamış olan hayvan faunasının belli önemli örneklerinin yeniden ayağa kaldırılması, canlandırılması çalışmasını gelen ziyaretçilerimize bu haftaya özel olarak istifadesine sunmaktayız. Aynı zamanda bu hafta boyunca saat 14.00’de değerli bilim adamlarımızın Kayseri’ye dair yapmış olduğu araştırmalarına ilişkin konferanslar gerçekleştireceğiz. Özellikle bu hafta da Güzel Sanatlar Lisesi ile birlikte Çarşamba günü 13.30’da gerçekleştireceğimiz Türk Sanat Müziği Konseri’ni gerçekleştireceğiz. Bu hafta boyunca devam eden gezilerimizle birlikte bize bağlı hizmet veren Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi başta olmak üzere bütün müzelerimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.