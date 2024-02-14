Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde çıkan kavgada bir kişi araçtan aldığı döner bıçağı ile kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırgan şahıs, yarın adliyeye sevk edilecek.

Geçtiğimiz günlerde İldem Cumhuriyet Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi araçtan aldığı döner bıçağı ile kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırgan şahıs, İldem Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan şahıs, yarın adliyeye sevk edilecek.