Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

 Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi araçtan aldığı döner bıçağı ile kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırgan şahıs, yarın adliyeye sevk edilecek.

Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

 Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde çıkan kavgada bir kişi araçtan aldığı döner bıçağı ile kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırgan şahıs, yarın adliyeye sevk edilecek.

Geçtiğimiz günlerde İldem Cumhuriyet Mahallesi Hakan Türk Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi araçtan aldığı döner bıçağı ile kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırgan şahıs, İldem Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan şahıs, yarın adliyeye sevk edilecek.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri, Tübitak Öğrenci Projelerinde ilk 10'a girdi
Kayseri, Tübitak Öğrenci Projelerinde ilk 10'a girdi
Sedat Kılınç'tan Ak Parti'ye 'Pankart Sitemi'
Sedat Kılınç'tan Ak Parti'ye 'Pankart Sitemi'
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Elitaş ve Kandemir Kayseri'ye geliyor
Elitaş ve Kandemir Kayseri'ye geliyor
Uluslararası Nakliyeciler, 'ortak aday' çıkarmak istiyor
Uluslararası Nakliyeciler, 'ortak aday' çıkarmak istiyor
Talas'ta unutulmaz akşam
Talas'ta unutulmaz akşam