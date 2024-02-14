Develi Köseler Göleti Sulaması yatırım kapsamına alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi ile sunulan Kayseri Develi Köseler Göleti Sulaması, bakanlık tarafından yatırım kapsamına alındı.

Yatırım projesinin sözleşmesi 8 Şubatta imzalandı ve 15 Şubat tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılacak.

İş kapsamında 300 hektar zirai alanın sulanmasına hizmet edecek olan toplam 19 bin 78 metre boru özel parçalarının temini ve yerine döşenmesi, sulama şebekesi üzerinde yer alan 163 adet sanat yapısının yapılması, bir adet basınç kırıcı vana odası yapımı yer almaktadır. İşin ihale bedeli ise 41 milyon 645 bin liradır.

Sözleşmeye göre proje 21 Mart tarihinde tamamlanacak.