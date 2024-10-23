Dört emniyet görevlisini bıçaklayan psikolojik hastalığı olan şahsı vuran polislerin yargılanmasına başlandı

Olay 19 Kasım 2022'de saat 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan İ.T. sinir krizi geçirince yakınları, ambulans çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de İ.T.’nin saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. İ.T. bıçakla polis memuru T.A., A.K. ve M.A. ile bekçi F.D.'yi yaraladı. Tatar, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan şahıs ile diğer yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İ.T., hastanede hayatını kaybetti. Olayla açılan davanın ilk duruşması gürüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar C.Ç., K.Ç. ve A.T. maktul İ.T.’nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

SANIKLARDAN C.Ç.: DURUDRMA AMAÇLI MÜDEHALE ETTİK

Mahkemede konuşan sanıklardan C.Ç., “Bodrum katındaydık. Maktul daire kapısının dışında A.T.’ya bıçak salladı. Onu da yaraladı. Kapıdan çıkar çıkmaz bıçakla hamleler yaptı. İkinci salladığı bıçak mesai arkadaşım F.D.’nin sırtına ve boynuna değdi. Olayın olduğu yer dar alandı. Şahıs yere düştü. Ekip arkadaşımız F.D.’yi alıp dışarı çıktık. Ambulans gelemedi. Arkadaşı ekip arabasına bindirip hastaneye gönderdik. Ben de hastaneye gittim. Öldürme amaçlı müdahale etmedik. Durdurma amaçlı müdahale ettik” dedi. K.Ç. ise, olay yerine gittiğimizde olaya ilk müdehale eden M.A.’nın alnından kan akıyordu. Diğer arkadaşımız da kan kaybediyordu. Çevre güvenliğini aldık. C.Ç., A.T. ve ben bodrum kata indik. ‘Polis’ diye yükses sesle uyardık. Kapı açılır açılmaz şahsın büyük bir bıçakla çıktığını gördüm. C.Ç. biber gazı kullandı. Maktül F.D.’ya bıçakla vurdu. Elinden ve yüzünden yaraladı. Yüzümüz biber gazından yanmıştı. Bize de saldırdı. A.T.'ya saldırdı. Ben ayak hizasına 3 el ateş ettim. Maktül de arkadaşımız F.D. da yere düştü, aşırı kan kaybediyordu. C.Ç. ile dışarı çıktık. Biz arkadaşımız F.D.’yi hastaneye götüren aracı takip ettik. Öldürme amacıyla silah kullanmadık. Üçüncü ikazda maktul evden direk bıçakla çıktı. Biz silahla müdahale ettiğimizde A.T.’yı bıçaklıyordu” diye konuştu.

Sanıklardan A.T. da, “Olay günü saldırgan şahsa sağlık ekibi müdahale edeceği için bir ekip takviye olarak gitti. Giden ekipte yer alan M.A. ‘her ikimizde yaralandık, olay yerine takviye’ anons geçti. Olay yerine intikal ettiğimizde ilk giden ekipten T.A. da elinden ve yüzünden yaralanmıştı. M.A.’nın ambulans ile hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şahsın sorgusuz sualsiz saldırdığını söyledi. Anons geçmek için ailesinden kimlik bilgilerini alıp almak üzere dairesine vardım. Yanımdaki arkadaşlara ‘kapıdan uzak durun’ dedim. Dışarı yöneldik kapının açılma sesini duyduk. Şahıs saldırmaya başladı. F.D. bibergazı sıktı. Maktul eylemi sürdürmeye devam etti. Şahıs Fatih’e bıçakla saldırınca copla müdahale ettim. Bana yöneldi, kendimi korudum. Benden de kan akıyordu. Elimi belime götürdüm, şahsı etkisiz hale getirmek için 2-3 el ateş ettim. F.D.’yı yukarı çıkardık, hastaneye gönderdik. Sonra ben de hastaneye gittim. Bizden sonraki olayı bilmiyorum. Olmasaydı iyidi bir cana mal oldu. Olayda öldürme kastımız yoktu. Kendi canımızın derdine düştük. Kanunların gerektirdiği çerçevede silah kullandık. Toplamda 1.5 dakikalık olaydı” diye konuştu.

MAKTULÜN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Maktulün annesi F.T., “Ben maktulün annesiydim. Oğlum bipolar hastasıydı. Kimseye zararı yoktu. Ara sıra atakları olurdu. O gün mutfaktan bıçak almış, ‘biz bunu hastaneye götürelim” diye dedim kendi kendime. Torunuma, ‘Telefon aç, ambulansla gelsin şunu hastaneye götürsünler’ dedim. ‘Düşmanlar geldi kapıya’ dedi. Kapı çalınır çalınmaz saldırmış. Sonraki gelenler bunu yatırmış, bunu da bıçak elindeydi. O ara abisi çıktı önce bıçağı elinden aldı sonra da içeri soktu. O ara gelen ekip gitti. İçeri gidince yine mutfaktan bıçak aldı. Kapı tekrar çalındı bu çıktı ne olduysa 2 dakikada oldu. Silah sesleri geldi. Eline kelepçe vurmuşlar, vura vura dışarı çıkardılar. ‘O gün Allah’ın sayesinde şehit olacağım’ demişti. şikayetçiyim“ dedi. Maktulün abisi İ.T. ise , “Rahatsızlığını biliyorduk. O gün bıçakla dolaşıyordu. Ben içerideydim, annemgil ambulans çağırmış. Kapının açılma sesini duydum kalktım. Polisler yere yatırmış, kardeşimin elinde bıçak vardı. Biri bıçağın olduğu koluna basmış aynı zamanda bir eliyle copla vurup diğer eliyle de biber gazı sıkıyordu. Kardeşimin elinden bıçağı aldım sonu da kucaklayıp zaptettim ki polis kelepçe mi takacak diye. Sonra yukarı kaçtılar. Geri içeri girdik. Kardeşim o ara tekrar eline bıçak almış. Kapı çaldı. Arkasına gittiğim. İki dakika geçmemişti ki silah sesleri geldi. Kardeşimi gördüm, yukarı çıktığım. ‘neden silah sıktınız’ dedim. Bir kere yaralanıyorlar ikinci kez geliyorlar. Hem kendilerinin hem bizlerin canlarımızı tehlikeye attılar. Şikayetçiyim” dedi. Savcı sanıkların meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle sanıkların beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı yakın bir zamana erteledi.