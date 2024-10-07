Dr. Hulusi Akar: 'Gazze'de yaşananlar, namussuzluk, şerefsizlik, seviyesizlik'

Dr. Hulusi Akar: "Türkiye özne ülke haline gelmiştir."

Uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini belirten Akar konuşmasında "Seven var, sevmeyen var. Ama Türkiye artık bir öznedir. 3 kıtada etki ve ilgi alanımız var. Bütün dünyada olanları da yakından takip edip ilgileniyoruz. Artık söz dinleyen bir ülke değil, sözü dinlenen özne bir ülke haline geldik. Bir fidandan çınara Söğüt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla ve 15 Temmuz’a karşı çıkan ruhla ülkemizin bekası ve refahı için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ana Vatan, Mavi Vatan, Gök Vatan, Yavru Vatan ve Dijital Vatanımız var. Bunlara hâkim olarak 85 milyon birlik ve beraberlik içinde ilerleyeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, hiç hakkımızı, hiç bir hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiç bir oldu bittiye de müsaade etmedik, etmeyeceğiz ’’dedi.

Savunma sanayimizde yüzde 80’lere varan yerlilik ve millilik oranımız var.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla savunma sanayimizde yüzde 80'lere gelen millilik ve yerlilik oranı olduğunun altını çizen Dr. Akar ‘‘Kendi silahlarımızı yapıyoruz. İHA’larımız, SİHa’larımız var. Altay’ımız, kobramız var. Savaş gemilerimiz var. Geri kalan yüzde 20 ise çok daha çetin ve daha çok mücadele gerektiriyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizin bekası ve refahı için yaptığımız bu çalışmalarda engeller ve tuzaklar var. İki tür engel var. Birincisi tabi engeller (salgın, deprem, sel gibi) ikinci ve en önemlisi ise ‘terör’ ve ‘teroristler’dir. Bunlarla sonuna kadar mücadele ettik etmeye de devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşananlar, namussuzluk, şerefsizlik, seviyesizlik"

Gazze'deki katliama sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bu bir savaş değil. Yani İsrail-Gazze Savaşı demeyin. Filistin-İsrail savaşı demeyin. Bu bir katliam, bu bir soykırım. Bu bir alçaklık, bu bir namussuzluk, bu bir şerefsizlik, bu bir seviyesizlik. Bu insanlık dışı bir şey. Utanmaz, ahlaksızlar, seviyesizler, bebek katilleri. Bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar kaybedecekler. Buna inanın. Bunlar kaybedecekler. Bunlar her gün bir şeylerini kaybediyorlar ve Allah'ın izniyle sizlerin de milletimizin yardımı ve desteğiyle de bir gün gelecek her şeylerini kaybedecekler" şeklinde konuştu.

Dr. Hulusi Akar konuşmasında, şerefli bir insan ve yurdunu, milletini seven ve savunan vatandaş olmanın önemini anlatarak ‘‘Bunları olduktan sonra din, tarih ve hayat tarzıyla birlik ve beraberlikle 85 milyon olacağız. Bu bayrak bizim, bu memleket bizim ve bu tarih bizim. Ayrıştırmaya, ötekileştirmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bir ve beraber olarak; tek yumruk, tek yürek olarak seksen beş milyon olarak. Sultan Alparslan’dan Atatürk'e kadar ve bugüne kadar vatanımızın, topraklarımızın bu hale gelmesi için devletimizin, ülkemizin bu hale gelmesi için, bekamız için refahımız için katkı sağlayan başta tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere herkesi saygıyla şükranla anıyorum. Davetinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere; tüm Uşak Üniversitesi Ailesine ve Uşak’a teşekkür ediyorum. Rektörümüze akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi.

Program sonunda Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Dr. Hulusi Akar’a günün anısına teşekkür plaketi takdim ettiler.

