Tomarza'daki festivale yüzlerce doğasever katıldı

Tomarza Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali Böke mahallesinde Kano yapılan Zamantı Irmağı kenarında gerçekleştirildi.

Tomarza'daki festivale yüzlerce doğasever katıldı
Kayseri GündemEditör

Tomarza Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali; Böke mahallesinde Kano yapılan Zamantı Irmağı kenarında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan doğasever karavanları ve çadırlarını program yapılacak alana kurdu. Festivalin ilk gününde yerlerini alan doğaseverler; akşam yogasını müzik eşliğinde yaptı. Programın resmi açılışı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve protokol üyeleri; festivalde emekleri geçenlere plaket takdim etti.

Kamp ateşi yakılması ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar katılımcılar gönüllerince eğlenerek festivalin tadını doyasıya çıkardı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bebeğin ilk dopingi: Anne sütü
Bebeğin ilk dopingi: Anne sütü
Dini istismar eden terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Dini istismar eden terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Başkan Hüsrevoğlu: '20'den fazla yazarımızla, Yazarlar Biriliği olarak Kitap Fuarındayız'
Başkan Hüsrevoğlu: '20'den fazla yazarımızla, Yazarlar Biriliği olarak Kitap Fuarındayız'
Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı
Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı
Başkan Sarıkaya, 'Mobilya sektöründe çalışmak isteyen yok!'
Başkan Sarıkaya, “Mobilya sektöründe çalışmak isteyen yok!”
MHP'nin İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın oldu
MHP’nin İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın oldu