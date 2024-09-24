Drift atan 2 sürücüye 64 bin lira ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, "Kamunun Huzurunu Bozacak Şekilde Saygısızca Drift Atmak" suçuna dair sosyal medya paylaşımı üzerine inceleme ve çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, 2 araç ve sürücüleri yakalandı. Araçlar otoparka çekilirken 'Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet' suçundan 2 sürücüye ayrı ayrı 32 bin 233 lira olmak üzere toplamda 64 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.