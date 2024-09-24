Yine yenildik: Göztepe- Kayserispor: 3-0
Kayserispor, Süper Lig'de sezonun 6'ncı haftasında Göztepe ile oynadığı maçı 3-0'lık skorla kaybetti.
Kayserispor, Süper Ligin 6’ncı haftasında Göztepe’ye konuk oldu. Ev sahibi takım gol perdesini 13’üncü dakikada Taha ile açtı. Maçın 18'inci dakikasında Göztepe'nin attığı gol VAR kararıyla geçersiz sayıldı. İzmir ekibi 45+3 Juan ve maçın uzatma dakikalarında Doğan'ın golleriyle Kayserispor'u sahasında 3-0’lık skorla mağlup etti.
GOL… Maçın 13'üncü dakikasında Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
GOL.. Maçın 45+3'üncü dakikasında Djalma Silva'nın golüyle ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. 0-2.
GOL... Maçın 90+4'üncü dakikasında Doğan Erdoğan'ın golüyle ev sahibi farkı 3'e çıkardı, 0-3.
Müsabakada başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Gürsel Aksel Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta
GÖZTEPE: Matheus Lis, Taha Altıkardeş, Heilton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 68 Nazim Sangaré), Anthony Dennis, Isaac Solet (Dk. 85 Ahmed Ildız), Djalma Silva (Dk. 65 Kuryu Matsuki), David Tijanic (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Romulo (Dk. 85 Victor Hugo), Juan
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 46 Stéphane Bahoken), Dimitrios Kolovetsios (Dk. 46 Carlos Máne) , Joseph Attamah, Lionel Carole, Mehdi Bourabia (Dk. 68 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz, Boa Morte, Miguel Cardoso (Dk. 79 Eray Özbek), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Duckens Nazon
GOLLER: Dk.13 Taha, Dk.45+3 Juan ve Dk.90+4 Doğan (Göztepe)
SARI KART: Anthony Dennis,Isaac Solet (Göztepe), Hasan Ali Kaldırım, A. Boa Morte (Kayserispor)