Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza

Niğde'de cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza
Kayseri GündemEditör

Niğde’de cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Niğde merkez Selçuklu Caddesi Kendirli Camii önünde meydana geldi. Cadde üzerinde drift atan sürücüye KTK’nın 67/1-d maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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