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  • Niğde'de kuzenlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde'de kuzenlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de kuzenlerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesinde Kemal Boz ile kuzeni M.D arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre bıçaklar çekildi. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kemal Boz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan M.D, oğlu B.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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