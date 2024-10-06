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Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda 'Yeni Sanayi Bölgesinde Drift' paylaşımına yönelik yapılan çalışmalarda drift atan sürücü kimliği tespiti sonucu yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise el konuldu. 

Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından;
Bir sosyal medya platformunda “Yeni Sanayi Bölgesinde Drift” şeklindeki bir paylaşımına yönelik yapılan çalışmalarda, drift atan araç ve sürücüsü kimlik tespiti sonucu yakalandı.
Araç sürücüsüne ‘Kamu huzurunu bozacak şekilde drift atmak’ suçundan 32 bin 923 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 2 ay süre ile el konuldu.

1ha

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