Drift, kaza ve alkollü araç kullanımının cezası ağır oldu

Öte yandan “Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti” paylaşımına konu drift yapan araç tespit edildi ve araç sürücüsünün alkollü araç kullanarak maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı anlaşıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; “Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti”, “Kırmızı ışık ihlali kamerada” ve “Komando caddesinde kırmızı ışık ihlali” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; “Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti” paylaşımına konu drift yapan araç tespit edildi ve araç sürücüsünün alkollü araç kullanarak maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı anlaşıldı. Sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 55 bin 659 lira cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan “Kırmızı ışık ihlali kamerada” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.

Bir diğer konu olan “Komando caddesinde kırmızı ışık ihlali” paylaşımında 2 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.