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  • Mihrimah Buluşmaları'nda Prof. Dr. Aykut Özdarendeli rüzgarı

Mihrimah Buluşmaları'nda Prof. Dr. Aykut Özdarendeli rüzgarı

'Nitelikli konular ve nitelikli konuşmacılar' mottosuyla gerçekleştirilen Mihrimah Buluşmaları, bu yıl beşinci kez düzenlendi ve Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi ağırladı.

Mihrimah Buluşmaları'nda Prof. Dr. Aykut Özdarendeli rüzgarı

TURKOVAC’ın Bilimsel Serüveni

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, etkinlikte daha önce yaptığı çalışmaları ve TURKOVAC aşısının geliştirilme sürecini katılımcılarla paylaştı. Özdarendeli, aşının bilimsel serüvenini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteklerini, karşılaşılan zorlukları ve elde edilen başarıları detaylı bir şekilde anlattı. Yaptığı vurguyla, yerli aşı çalışmalarının sadece bireysel bir başarı olmadığını, büyük bir ekip çalışmasının ve ortak çabanın sonucu olduğunu belirtti.

İlham Veren Tavsiyeler

Katılımcılar, Prof. Dr. Özdarendeli'yi büyük bir ilgiyle dinledi. Türkiye'nin aşı çalışmalarının ilerlemesi ve bilimsel altyapısının önemine değinen Özdarendeli, bu alanlara ilgi duyan genç katılımcılara ilham olacak tavsiyelerde bulundu.

İçten Yanıtlar ve Teşekkür Plaketi

Etkinliğin sonunda Mihrimah Buluşmaları ekibi, Prof. Dr. Özdarendeli’ye bir plaket takdim etti. Özdarendeli, katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtlayarak programı sonlandırdı.

Mihrimah Buluşmaları, özellikle nitelikli konulara ilgi duyan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve her iki ayda bir devam eden önemli bir etkinlik serisi olarak dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

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