Driftci magandanın aracı trafikten men edildi
Kayseri'de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.
Kayseri’de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.
Kayseri’de drift yapıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarından tespit edildi. Araç sürücüsüne 35 bin 119 TL para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.
Haber Merkezi
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