Driftci magandanın aracı trafikten men edildi

Kayseri'de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.

Driftci magandanın aracı trafikten men edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.

Kayseri’de drift yapıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarından tespit edildi. Araç sürücüsüne 35 bin 119 TL para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.

Driftci magandanın aracı trafikten men edildi
Driftci magandanın aracı trafikten men edildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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