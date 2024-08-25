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Düğün yolu faciaya dönüştü: 20'ye yakın kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20'ye yakın kişi yaralandı.

Düğün yolu faciaya dönüştü: 20'ye yakın kişi yaralandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20’ye yakın kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan 06 EKS 341 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 27 kişinin bulunduğu araçta 20’ye yakın kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’da Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdıkları öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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