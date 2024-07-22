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Düğünde havaya ateş açmak isterken 2 kişiyi bacağından vurdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açmak isteyen bir kişi, silahının tutukluluk yapması sonucu 2 kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Düğünde havaya ateş açmak isterken 2 kişiyi bacağından vurdu
Kayseri GündemEditör

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açmak isteyen bir kişi, silahının tutukluluk yapması sonucu 2 kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

Olay, 21 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde kırsal Donduran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir düğüne katılan Y.Ç. isimli şahıs eğlence amaçlı havaya ateş açmak istedi. Bu sırada silahını doldur boşalt yaparken silahın tutukluluk yapması sonucu Y.Ç.’nin silahından çıkan mermiler E.A. (30) ve H.D. (72) isimli şahısları bacaklarına isabet ederek yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Kayseri Gündem

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