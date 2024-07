Milletvekili Dursun Ataş 'makam saltanatı'nı eleştirdi

‘İstisna, muafiyet ve indirimlerle yandaş zenginlerden tam 1,5 milyar lira vergiden vazgeçenler, açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliye zam yapmıyor’ diyen Ataş, ‘Sarayda yaşayan günlük 55 milyon lira millete fatura edenler, daha önceki senelerde de çıkarıp hiçbir işe yaramayan tasarruf tedbirlerini ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar’ diye konuştu.



Milletvekili Dursun Ataş, iktidar temsilcilerinin vatandaşa geçmişte söyledikleri, ‘Ben ekonomistim’ , ‘En çok büyüyen ekonomiyiz’ , ‘2023’te uçacağız’ , ‘Şaha kalkıyoruz’ , ‘Ay’a gidiyoruz’ , ‘Almanya bizi kıskanıyor’ , ‘Gözlerimdeki ışıltıyı görmüyor musunuz’ gibi sözleri de hatırlatarak, ‘AKP için bugün söylediği sözlerini yeme vaktidir’ dedi.





İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te parti grubu adına konuştu. Kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında kamu idarelerinde bulunan fazla taşıt ve iş makinelerinin tek elden satılması için Özelleştirme İdaresine yetki verilmesine yönelik görüşülen kanun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Ataş, kamuda araç saltanatı yaşandığını söyledi.



DİYANET’TEN SGK’YA TÜM KURUMLARDA MAKAM SALTANATI VAR



Milletvekili Ataş, ‘Daha önce de pek çok farklı mecralarda defalarca dile getirdiğimiz gibi kamuda araç saltanatı bulunmaktadır. Millete israfın günah olduğunu anlatıp bir lüks makam aracını iade edip daha lüksünü alan Diyanet İşleri Başkanlığından tutun, emekli 12.500 lira maaşla geçinmeye çalışırken 3 ayrı makam aracı kullanan SGK Başkanına kadar tüm kurumlarda tam anlamıyla makam aracı saltanatı bulunmaktadır’ diye konuştu.



GEÇMİŞTE KAMUDAKİ SALTANATA ‘ÇEREZ PARASI’ DİYENLER ŞİMDİ BU SALTANATI KABUL EDİYOR VE TASARRUFA GİDİYOR



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce 'çerez parası' dediği makam saltanatını bugün kabul ederek, tasarrufa gittiğine dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bugün kurumlarda hizmet aracı olarak milletin cebinden alınan araçlar yasak olmasına rağmen genel müdürlere, daire başkanlarına, il müdürlerine, ilçe müdürlerine, şube müdürlerine makam aracı olarak tahsis edilmektedir. Biz araç saltanatı var dediğimizde ‘Böyle bir şey yok’ diye inkâr edip ‘O araçların hepsini toplasanız çerez parası değil’ diyen Sayın Mehmet Şimşek bugün araç saltanatını kabul ederek bu kanunu hazırlayıp getirmiştir. 2021 yılında yayımlanan tasarruf tedbirlerinde de ‘Kamudaki ihtiyaç fazlası araçları satacağız’ diyerek aynı şeyleri yazıp hiçbirini uygulamayanlar bugün bu kanunu hazırlayıp getirmişlerdir’ dedi.



AKP İÇİN BUGÜN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİNİ YEME VAKTİDİR!



‘İtibardan tasarruf olmaz, diyenler ülkenin itibarını harcıyor. Birbiriyle lüks makam aracı alma yarışına girenler şimdi, araçları hatta iş makinelerini bile satma yolunu arıyor’ diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Yıllarca ‘İtibardan tasarruf olmaz, diyerek vatandaşın parasını har vurup harman savuran, yazlık, kışlık saraylar yaptıran, özel uçak filoları kuran, lüks makam araçları satın alan, ‘çılgın projeler’ diyerek hazineden garantiler vererek milletin malını müteahhitlere ulufe gibi dağıtan AKP iktidarı bugün ‘kamuda tasarruf vakti’ diyor. Seçimlerden önce de ‘vakit, Türkiye vakti’ diyorlardı. Türkiye'nin hâlini görünce vaktin Türkiye vakti olmadığına eminiz ama anlaşılan vakit, AKP için söylediği sözlerini yeme vaktidir. Nitekim “İtibardan tasarruf olmaz.” diyenler ülkenin itibarını harcıyor. Birbiriyle lüks makam aracı alma yarışına girenler şimdi, araçları hatta iş makinelerini bile satma yolunu arıyor. Lüks ve şatafattan vazgeçmeyenler millete acı reçete hazırlıyor. Sarayın danışmanlarına, bürokratlarına üçer beşer maaş dağıtanlar, TÜİK rakamlarını eğip bükerek memurun, emeklinin maaşlarına gelmesi gereken zammı gasbediyor. İstisna, muafiyet ve indirimlerle yandaş zenginlerden tam 1,5 milyar lira vergiden vazgeçenler, açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliye zam yapmıyor. Sarayda yaşayan günlük 55 milyon lira millete fatura edenler, daha önceki senelerde de çıkarıp hiçbir işe yaramayan tasarruf tedbirlerini ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar’ şeklinde konuştu.



VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN ARTAN HAYAT PAHALILIĞI VE GEÇİM DERDİYLE BOĞUŞUYOR



İktidarın masallarının sona erdiğini ve acı gerçeklerin vatandaşı ezdiğini dile getiren Milletvekili Ataş, ‘Ülkemiz AKP’nin yanlış politikaları yüzünden derin bir ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor. Vatandaş her geçen gün artan hayat pahalılığı ve geçim derdiyle boğuşuyor’ ifadelerini kullandı.



AKP’NİN IŞILTILI MASALLARININ SONUNA GELDİK



Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: ‘Ben ekonomistim’ , ‘En çok büyüyen ekonomiyiz’ , ‘2023’te uçacağız’ , ‘Şaha kalkıyoruz’ , ‘Ay’a gidiyoruz’ , ‘Almanya bizi kıskanıyor’ , ‘Gözlerimdeki ışıltıyı görmüyor musunuz?’ derken Andersen’den Masallar sona erdi. Gerçekler ise maalesef çok acı. Ülkemiz AKP’nin yanlış politikaları yüzünden derin bir ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor. Vatandaş her geçen gün artan hayat pahalılığı ve geçim derdiyle boğuşuyor. Gençlerimiz umutlarını yitiriyor, iş bulamıyor. Emeklilerimiz ise hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyor. Çalışanlarımız alın terlerinin karşılığını alamıyor, âdeta sefalet içinde yaşam mücadelesi veriyor. AKP’nin ışıltılı masallarının sonuna geldik ama ne yazık ki iktidarın yarattığı bu kâbusun sonu henüz gelmedi. Buradan açıkça uyarıyorum: Halkın parasıyla lüks içinde yaşayanlar, israf edenler, saltanat sürenler, bu milletin vicdanında mahkûm olacaklardır.



MİLLET ARTIK SÖZ DEĞİL İCRAAT BEKLİYOR



Vatandaşların artık sabrının tükendiğini ve icraat beklediklerini kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Bugün, burada bu kanun teklifini tartışıyoruz ama asıl mesele kamuda bir türlü sonu gelmeyen israfın ve lüksün artık son bulmasıdır. Milletimizin sabrı tükenmiştir. Millet, artık söz değil icraat beklemektedir. Hükümeti artık gerçek tasarruf tedbirlerini almaya, milletimizin kaynaklarını israf etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz’ dedi.