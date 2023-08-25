Dünya evine girecek çiftlerin araç süsleme maliyeti 500 lira

Kayseri Çiçek Evi İşletme Sahibi Gökhan Karakuş, “Geçen sene ortalama 200-250 liraya süsleyebiliyorduk önünde çiçek olmadan sadece türle en uygun maliyetli ürünümüz buydu. Önünde çiçek olursa 300-350 lira bandındaydı. Bu sene fiyatlarımız 500 lira ve 10 bin lira arasında değişiyor. Önündeki çiçeğin miktarına göre kullandığımız çiçeğin cinsine göre ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor” dedi.

Yaz aylarında düğün sezonunun açılmasıyla hazırlıklar arasında yer alan araç süslemede fiyatlar yaklaşık 2 kat artmış durumda. Kayseri Çiçek Evi İşletme Sahibi Gökhan Karakuş, bu sene fiyatların 500 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Karakuş, “Geçen sene işlerimiz çok yoğundu. Pandemiden çıktığımız için galiba bayağı bir yoğunluğumuz vardı. Fiyatlarımız da uygundu. Kampanyadaydık ama bu sene maliyetlerimiz arttığı için istemez talepte düşüş oldu ve bu sene geçen seneye göre evlilik oranı yarı yarıya düştü diyebiliriz. Geçen sene ortalama 200-250 liraya süsleyebiliyorduk önünde çiçek olmadan sadece türle en uygun maliyetli ürünümüz buydu. Önünde çiçek olursa 300-350 lira bandındaydı. Bu sene fiyatlarımız 500 lira ve 10 bin lira arasında değişiyor. Önündeki çiçeğin miktarına göre kullandığımız çiçeğin cinsine göre ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR İLK ÖNCE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELDİLER’

Fiyat artışıyla talebin azaldığını söyleyen Karakuş, “Araçlarını süsletmek isteyen müşterilerimizin bizden randevu alması gerekiyor. Çünkü o gün o saat aralığını sadece aracımıza ayırıyoruz. Gelmeden bir gün önce bize şu saat aralığında geleceğim, şu modeli beğendim dediği zaman biz o saati ayırıyoruz. O saatte süslememizi yapıyoruz. Öncelikle çiçek sektörü keyif ve lüks iş olduğu için ister istemez fiyatlarımız etkilendi. Arttı. Bu da düşüşe neden oldu. Bunun sebebi de insanlar ilk önce temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiler. Bundan dolayı da ister istemez sektör de bu sene biraz daha durgunluk var ama yine Kayseri halkı bu konuda biraz daha hassas. Daha çok çiçek göndermeye meyilli mi diyelim bizi o kadar etkilemedi. İnşallah bu şekilde de devam eder diye umut ediyorum. Geçen sene ortalama 150 liraya bir buket yapabiliyorduk ama bu sene 300 liradan aşağıya güzel bir buket çıkmıyor. Tabii talep eden müşterilerimize yapıyoruz ama ebatı küçük oluyor. Kullanılan çiçek miktarı azaldığı için çok hoş görünmüyor. Yani neredeyse iki katı fiyat farkı var. En çok orkide çiçeği ve güllerimiz tercih ediliyor. Orkide saksı çiçeği olarak gönderiliyor. Kesme çiçek isterlerse gül gönderiyorlar. Bunun dışında papatyamızla gidiyor. Bu sene mevsimine göre de Atatürk çiçeği de çok fazla talep gördü. Orkide fiyatlarımız ortalama 800 lira civarında çift dallı ithal orkidelerimiz. Atatürk çiçeklerimiz 250-300 üç yüz lira bandında. Güllerimizin de adet fiyatı, kalite kalite değişiyor. 25 liradan başlıyor. 40-50 liraya kadar kalitesine ve kellesinin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor” diye konuştu.