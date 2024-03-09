Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sıralama turları gerçekleştirildi

Türkiye'de ilk kez Kayseri'de gerçekleştirilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sıralama turları gerçekleştirildi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sıralama turları gerçekleştirildi

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın sıralama turları yapıldı. Toplam 9 ülkeden 19 sporcunun  katıldığı yarışlar 870 metre uzunluğundaki pistte gerçekleştirildi. Bugün sıralama yarışları yapılırken yarın Motosnov ve kar motoru yarışlarının final gerçekleştirilecek.

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