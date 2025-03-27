Dünya Kudüs Günü: Filistin ve Kudüs'ün Özgürlüğü İçin Birliktelik
1982'den beri Ramazan ayının son Cuma günü, Dünya Kudüs Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, dünya genelinde ve birçok İslam ülkesinde, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğü için bir araya gelinerek anılmaktadır.
Bu yıl da çeşitli toplantılar, yürüyüşler ve etkinlikler düzenlenerek, Kudüs ve Filistin için dualar edilmektedir. İnsanlar, bu anlamlı günde dayanışma ruhunu güçlendirerek, Filistin halkının haklarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikler, global çapta kudüs’ün özgürlüğü için verilen mücadelenin yeniden hatırlanmasına vesile olmaktadır.