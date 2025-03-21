Dünya Su Günü'nde Bilinçli Tüketim Çağrısı

Belediye yetkilileri, dünya nüfusunun artışı, iklim değişikliği ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesi gibi sorunların suyun giderek daha fazla bir sorun haline geldiğini belirtti. Her bireyin su israfını önlemek ve kaynakları korumak adına görevleri bulunduğuna vurgu yapıldı.

Eğitim çalışmalarına da önem veren KASKİ, okullarda öğrencilere su tasarrufu konularında eğitici faaliyetler düzenleyerek gelecekteki nesillerin bu alışkanlıkları kazanmalarını sağlamayı hedefliyor.

KASKİ, Kayseri genelinde içme suyu ve atık su yönetimi üzerine gerçekleştirdiği projeleri de anlatırken, 2024 yılı için su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik önemli bütçeler ayırdığını duyurdu. İçme suyu hatlarının yenilenmesi, kayıp-kaçak önlemleri ve yağmur suyu hasadı gibi projelerle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtildi.

Dünya Su Günü vesilesiyle yapılan bu açıklamalar, suyun korunması ve bilinçli kullanımı konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik atılan adımları ön plana çıkarıyor. Kayseri'de su kaynaklarını koruma çabalarına destek vermek ve tüm canlıların yaşamsal kaynağı olan suya sahip çıkmak için toplumsal bir çağrı yapıldı.