Dünyada hızla yayılıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün EG.5.1 şeklinde tanımladığı Eris virüsü hızla yayılmaya başladı. Henüz Eris varyantına Türkiye' de rastlanmamış olsa da dünyada hızlı bir şekilde yayılıyor. Canavar güçlenerek geri döndü, hastaneler tıklım tıklım doldu

Dünya, COVID-19 pandemisiyle mücadele ederken, virüsün farklı varyantlarının ortaya çıkması endişe yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda, bilim dünyası ve sağlık uzmanları, yeni bir koronavirüs varyantı olan "Eris Virüsü" üzerine odaklanıyorlar.

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım, Omicron varyantının alt türü olan Eris varyantının 50'yi aşkın ülkede görüldüğünü söyledi. Yıldırım Eris varyantı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. “Eris varyantı, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanıyor. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Eris varyantı Covid-19’un diğer varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantının, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha Covid-19’un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalar da Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Henüz Türkiye' de Eris varyantı görülmemiş olsa da vatandaşlar tarafından belirtileri merak ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım ise bu yeni varyantın belirtilerini şu şekilde sıraladı. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.”

Eris varyantının belirtilerini tek tek sıralayan Yıldırım, bu varyantın nasıl yayıldığına dair de açıklamalarda bulundu. Yıldırım “Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağıza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir” dedi.

DÜNYADA HIZLA YAYILIYOR

Eris varyantı nedeniyle dünyada vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış yaşandı. Bu konuda da önemli açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım, “Yapılan çalışmalar sonucunda; 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla Eris varyantı, 51 ülkede tespit edilmiştir. Bu ülkeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Brezilya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan bulunmaktadır. Eris varyantı, dünya çapında Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 17,4'ünü oluşturmaktadır” dedi.

Kaynak: Karar