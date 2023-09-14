Dünyada hızla yayılıyor!

Öksürük ve baş ağrısını hafife almayın! Canavar güçlenerek geri döndü, hastaneler tıklım tıklım doldu

PAYLAŞ
  • 14.09.2023 22:31
  • Güncelleme: 14.09.2023 22:31
Dünyada hızla yayılıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün EG.5.1 şeklinde tanımladığı Eris virüsü hızla yayılmaya başladı. Henüz Eris varyantına Türkiye' de rastlanmamış olsa da dünyada hızlı bir şekilde yayılıyor. Canavar güçlenerek geri döndü, hastaneler tıklım tıklım doldu

Dünya, COVID-19 pandemisiyle mücadele ederken, virüsün farklı varyantlarının ortaya çıkması endişe yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda, bilim dünyası ve sağlık uzmanları, yeni bir koronavirüs varyantı olan "Eris Virüsü" üzerine odaklanıyorlar.

ÖKSÜRÜK VE BAŞ AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN! CANAVAR GÜÇLENEREK GERİ DÖNDÜ, HASTANELER TIKLIM TIKLIM DOLDU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım, Omicron varyantının alt türü olan Eris varyantının 50'yi aşkın ülkede görüldüğünü söyledi. Yıldırım Eris varyantı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. “Eris varyantı, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanıyor. İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Eris varyantı Covid-19’un diğer varyantlarına benzer belirtilere neden olabilir. Eris varyantının, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha Covid-19’un bilinen ciddi semptomlarından daha ciddi semptomlara neden olup olmadığı da henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı araştırmalar da Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT
Henüz Türkiye' de Eris varyantı görülmemiş olsa da vatandaşlar tarafından belirtileri merak ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım ise bu yeni varyantın belirtilerini şu şekilde sıraladı. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.”

Eris varyantının belirtilerini tek tek sıralayan Yıldırım, bu varyantın nasıl yayıldığına dair de açıklamalarda bulundu. Yıldırım “Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağıza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir” dedi.

DÜNYADA HIZLA YAYILIYOR
Eris varyantı nedeniyle dünyada vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış yaşandı. Bu konuda da önemli açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım, “Yapılan çalışmalar sonucunda; 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla Eris varyantı, 51 ülkede tespit edilmiştir. Bu ülkeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Brezilya, Japonya, Güney Kore ve Hindistan bulunmaktadır. Eris varyantı, dünya çapında Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 17,4'ünü oluşturmaktadır” dedi.

Kaynak: Karar

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP İl Başkanı Demirezen'den 14. Olağan İl Kongresine davet

MHP İl Başkanı Demirezen’den 14. Olağan İl Kongresine davet

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri'de açıldı

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri’de açıldı

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor

Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Kayseri Çemeni Tescillendi

Kayseri Çemeni Tescillendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı, yaş haddinden 14 Danışmanının görevine son verdi

Cumhurbaşkanı, yaş haddinden 14 Danışmanının görevine son verdi

Dünyada hızla yayılıyor!

Dünyada hızla yayılıyor!

DAHA FAZLA
İlhan Parlak futbolu bıraktı

İlhan Parlak futbolu bıraktı

Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

Kayseri Emniyet Müdürlüğünde acı olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğünde acı olay

Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13'e çıkardı

Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13’e çıkardı