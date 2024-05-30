Dursun Ataş, Kayseri'de kayıtlı 3 esnaftan birinin kepenk kapattığını iddia etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen Kayseri’de ortaya çıkan ve düşündüren resmi rakamlara dikkat çekti. Kayseri’de sigortalı sayısında son 33 ayın en düşük seviyesine ulaşıldığını ifade eden Milletvekili Ataş, Esnaf Odası’na kayıt yaptıran esnafın 3’te 1’inden fazlasının kepenk kapattığına da dikkat çekerek, yaşanan sıkıntıları meclis gündemine taşıdı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; Kayseri’de ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dikkat çekerek, "Bir zamanlar ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen seçim bölgem Kayseri’de resmî kurumlardan alınan veriler düşündüren tabloyu gözler önüne sermektedir" dedi. 2023 yılında Kayseri’de Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 4 bin 695 esnafın kayıt yaptırdığını, buna rağmen kayıt yaptıran esnafın üçte 1’inden fazlasının yani tam bin 893 esnafın ise kepenk kapattığını ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, kentteki sigortalı sayısındaki düşündüren azalışı da meclis gündemine taşıdı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; "Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Şubat 2024 verilerine bakıldığında Kayseri’de Şubat ayında 4/B kapsamında sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 4,9 azalarak 49 bin 59 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Kayseri’de son 33 ayın en düşük seviyesidir. Bu nedenle, çok geç olmadan Kayseri’nin ticaretine büyük katkı sağlayan esnafımıza mahrum bırakıldığı destek ve teşvikler verilmeli, yüksek BAĞ-KUR primi düşürülmeli, krediye ulaşım kolaylaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.