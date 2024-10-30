Dursun Ataş'tan ilk mesaj

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katılmak ve rozetini almak üzere AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Dursun Ataş'tan ilk mesaj

İYİ Parti’den Kayseri Milletvekili olan Dursun Ataş, geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Ataş, AK Parti sıralarına geçmek üzere bugün gerçekleşecek olan AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor. Ataş, toplantı salonunda yaptığı kısa konuşmada, “Aldığımız karar, Kayseri’mize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber Merkezi

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