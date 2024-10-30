Başkan Çolakbayrakdar, 'Tarihin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz'

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi’ne yeni bir sosyal tesis kazandırıyor. 2015 yılından bu yana bölgedeki dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da tarihin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Örnek ve model bir kentsel dönüşüm yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “İlk günden beri verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz” dedi.

Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahiplerine dönüşümle yapacağımız konutların hepsini teslim ettik. Geçen yıl en son etabında anahtarların teslimatını yaparak, söz vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın hepsinin konutlarını yaptık. İyi günlerde otursunlar. Şimdide kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptığımız sosyal tesisimizde kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bir mekânı daha Yunusemre ve Yavuzlar Mahallemize kazandırıyoruz. Tesis, bin 185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek. Tesisi; kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesin istifadesine sunmuş olacağız. Kazasız belasız inşaatın tamamlanması ve güzel günlerde bu tesislerin kullanması nasip olsun diliyorum. Bizim bir tek kaygımız var, şehrimizi güzelleştirmek ve şehre hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.