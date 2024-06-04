Düşen Eğitim Uçağı kimlere eğitim veriyordu?

Birinci kademe eğitim uçağı olarak kullanılan SF 260D ğitim uçakları, daha çok yeni mezun olmuş teğmen pilot adaylarının kullandıkları bir eğitim uçağı.

SF 260D EĞİTİM UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN?

İtalyan Agusta firmasının yaptığı Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim amacıyla kullandığı ucak tipi. Ucak pervaneli olmasına rağmen paylonlara da sahiptir. Bu da roket ve bomba tabileceği anlamına gelir.

SF-260, İtalyan uçak tasarımcısı Stelio Frati tarafından tasarlandı. 1990 yılında Türk Hava Kuvvetleri 40 uçak siparişi verdi. İlk altısı İtalya'da, geri kalan 34'ü ise Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından lisanslı olarak üretildi. Uçakların tamamı eğitim amaçlı kullanılıyor. SF.260D – SF.260M'ye benzer gövde ve aerodinamik iyileştirmelere sahip geliştirilmiş sivil versiyon. SF.260C değiştirildi. 1985'te tanıtıldı.

SF 260D UÇAK ÖZELLİKLERİ

Tam adı "siai marchetti tai sf 260 d"dir. Sf-260 d uçakları başlangıç eğitim uçağı olarak 2'nci ana jet üs k.lığına bağlı 123'üncü filo komutanlığında görev yapmaktadır.

İsmini, sahip olduğu o-540 motorunun gücünden (260hp) alır.

Hava Harp Okulu'ndan yeni mezun olmuş pilot adayı teğmenlerin, 2. Ana Jet Üs Komutanlığı- Çiğli/Kaklıç'ta uçuş eğitimlerinin başında kullandıkları küçük iki kişilik eğitim uçağı olarak biliniyor. 123. filo uçaklarının hepsi SF 260 D'dir.