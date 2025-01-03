E-38'den dijital ticarette yeni yıl indirimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘üretim ve istihdama tam destek’ vizyonu doğrultusunda yaklaşık 200 ülkeye açılan ve belediyeler arasında Kayseri Büyükşehir’e, e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye ünvanını kazandıran e 38, üretime destek olmaya devam ediyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren e-ticaret platformu, üreten tüm vatandaşların destekçisi oluyor. E 38 dijital platformu hem KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuyor hem de kendi imkânları ile ürettikleri el emeği ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Yılın bazı dönemlerinde kampanyalar düzenleyerek tüketicilere fırsatlar sunan Büyükşehir’in dijital platformu e 38, yeni bir kampanya başlattı. E 38, yeni yıl indirim günleri kapsamında 2025 yılına özel e 38 markalı ürünlerde yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor.

Özgün ve renkli tasarımlar, birbirinden değerli el emeği, göz nuru ürünlerin beğeniye sunulduğu e 38’in yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında birbirinden özel ürünler alıcısını bekliyor.

Yaklaşık 200 Ülkeye Satış

Yenilenen ara yüzü ve 2 farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açılan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin online satış platformu e 38, yeni yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 civarında ülkeye hizmet veriyor.

Diğer sanal pazar yerlerinde de eş zamanlı olarak yerini alan e 38’de 7 ana kategoride KAYMEK tarafından üretilen yüzlerce ürün satışa sunulurken el sanatı üreticileri de yine yüzlerce ürünü e 38’e güvenle teslim ediyor.