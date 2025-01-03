  • Haberler
  • Spor
  • Okullu Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

Okullu Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

Okul Sporları Basketbol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Okullu Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor Okul Sporları ile Basketbol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaların ardından dereceye giren takımlarımıza düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Kupa ve Madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan Belediyesi Başkanı Yardımcısı Mehmet Emre Taşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Şehit Cennet Yiğit’in ailesi de katıldı. Müsabakalar sonucunda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu birinci, Özel Bahçeşehir Koleji ikinci ve Özel Kayseri Fen Bilim Ortaokulu üçüncü oldu. Tören, dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verilmesinin ardından sona erdi.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri Enerji Fuarı'na 12 ülkeden ziyaretçi katılacak
Kayseri Enerji Fuarı'na 12 ülkeden ziyaretçi katılacak
Spor A.Ş. patronluğuna Fatih Çağan getirildi
Spor A.Ş. patronluğuna Fatih Çağan getirildi
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü psikoteknik için hastaneye sevk edildi
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü psikoteknik için hastaneye sevk edildi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Coin ile dolandırılan binlerce kişi var'
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: “Coin ile dolandırılan binlerce kişi var”
Coin'den yüksek kazanç beklentisiyle 1 milyon 450 bin TL dolandırıldı
Coin'den yüksek kazanç beklentisiyle 1 milyon 450 bin TL dolandırıldı
Erciyes, yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
Erciyes, yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!