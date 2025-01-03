Okullu Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor Okul Sporları ile Basketbol İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaların ardından dereceye giren takımlarımıza düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Kupa ve Madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan Belediyesi Başkanı Yardımcısı Mehmet Emre Taşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Şehit Cennet Yiğit’in ailesi de katıldı. Müsabakalar sonucunda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu birinci, Özel Bahçeşehir Koleji ikinci ve Özel Kayseri Fen Bilim Ortaokulu üçüncü oldu. Tören, dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verilmesinin ardından sona erdi.