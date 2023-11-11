Ebu Ubeyde'den SON DAKİKA açıklamalar: Yüzlerce tank...

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 'Kara saldırısının başlamasından bu yana 160'tan fazla Siyonist askeri aracın tamamen veya kısmen imha edildiğinin belgelendiğini duyuruyoruz.' ifadelerini kullandı.

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  • 11.11.2023 22:07
  • Güncelleme: 11.11.2023 22:08
Ebu Ubeyde'den SON DAKİKA açıklamalar: Yüzlerce tank...
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin açıklamaları şu şekilde:

"Mescid-i Aksa tufanı destanı, utancını silmeye çalışan işgalin iğrenç suçlarıyla silinmeyecek.

Otuz altıncı günde Siyonist varlığın ve askerlerinin burnunun hançerlenmesiyle başlayan Mescid-i Aksa Tufanı'nı sürdürüyoruz.

Mücahitlerimiz yerin altından, üstünden ve molozların altından çıkıyor, tanklarını ve zırhlı araçlarını imha ediyor, askerlerinin müstahkem yerlerini yıkıyor.

İşgal 5 haftadır binlerce kadın ve çocuğun kanını akıtarak, camileri, evleri, kiliseleri, okulları ve hastaneleri bombalayarak bu ayıbını temizlemeye çalışıyor.

Tanklar yıkımın üzerine doğru ilerliyor ancak şiddetli direnişle ve şiddetli çatışmalarla karşılaşıyorlar ve bu da onları geri çekilmeye ve saldırının yollarını değiştirmeye zorluyor.

Çatışma eşitsiz ama bölgedeki en güçlü gücü korkutuyor.

Düşmanın dünyanın gözü önünde yaptığı katliamlar, düşmanın bu savaştaki tek başarısıdır

Kara saldırısının başlamasından bu yana 160'tan fazla Siyonist askeri aracın tamamen veya kısmen imha edildiğinin belgelendiğini duyuruyoruz.

Bugüne kadar işgal bize bir gün, bir saat bile huzur vermedi.

Allah'ın izni ve kuvvetiyle düşman büyük bedeller ödeyecek!

Direnişimizin gösterdiği büyük fedakarlık zaferin başlangıcıdır.

Bugün Gazze'de kara saldırısında yaşanan şey, Siyonist-Amerikan askeri makinesinin onu yavaş yavaş ezip yok etmesidir.

Kaynak:Doğru haber

Zafer, sabırla gelir.

Halkımıza sesleniyorum, siz galip gelen taraf olacaksınız inşallah. Mücahitlerimizin ve halkımızın gösterdiği fedakarlıklar zaferin ve kurtuluşun başlangıcıdır.”

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