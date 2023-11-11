AVM önünde İsrail'e protesto

Kayseri'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınama ve Amerika'yı protesto etmek adına AVM önünde ünlü kahve firmasına karşı pankart açtı.

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  • 11.11.2023 21:59
  • Güncelleme: 11.11.2023 21:59
AVM önünde İsrail'e protesto

Kayseri’de bulunan AVM önünde bir grup, İsrail ve Amerika’yı protesto etmek amacıyla dünyaca ünlü kahve firmasının önünde pankart açtı. Açılan pankart, çevredekiler ve kafede oturanlar tarafından dikkat çekti. Pankartta ise ‘Siyonizm ölümdür, zulümdür, kandır. Bekle çocuğum, seni diriltecek olan İslâmdır’ cümleleri yer aldı.

1ha

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