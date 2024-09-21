Eczacılar Odası'ndan seçimsiz Genel Kurul

Kayseri’de Türkiye Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 53’üncü Olağan Seçimsiz Genel Kurulu Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Divan Kurulu Başkanlığı’na Eczacı Hanife Boyut, Divan İkinci Başkanlığı’na Eczacı Mehmet Emin Özkan getirildi. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın kurulda yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarım, Genel Kurul’da bir yıllık çalışmaların değerlendirildiği, mesleki gelişmelerin konuşulduğu ve geleceği dair perspektifin çizildiği toplantılar olması açısından mesleğimiz ve geleceğimiz açısından çok önem arz etmektedir. Böylelikle Genel Kurulu’muza katkı sunan tüm meslektaşlarıma şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sebeple sosyo-ekonomik alandaki gelişmeleri dünyada ve ülkeler arasında yaşanan her gelişmelerde ayrı toplantılar elbette düşünülemez. Meslek dolguları doğru analiz etmek için, mesleğimize dair güzel bir gelecek planlamak için mutlaka dünya ve ülkemiz gerçeklerine kulak asmalıyız.” dedi.