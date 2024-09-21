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  • Kayserili teknik direktörün çalıştırdığı 23 Elazığ FK'nın takım otobüsünün motor kısmında yangın

Kayserili teknik direktörün çalıştırdığı 23 Elazığ FK'nın takım otobüsünün motor kısmında yangın

Kayserili teknik direktör Orhan Uluçay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı  23 Elazığ FK takım otobüsü Karşıkaya ile oynayacakları maç izin izmire giderken motor kısmından alev aldı.

Kayserili teknik direktörün çalıştırdığı 23 Elazığ FK'nın takım otobüsünün motor kısmında yangın

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup takımlarından 23 Elazığ FK kafilesi Karşıkaya ile oynayacağı maç için İzmir’e hareket etti. Teknik direktörlüğünü Kayserili Orhan Uluçay’ın yaptığı Elazığ ekibi Manisa’nın Kula ilçesi yakınlarında iken otobüsün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.  Yangında yaralanan olmazken otobüste ve takımın malzemelerinde maddi zarar meydana geldi.

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