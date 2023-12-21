Edanur'u katleden eski sevgilisi: 'Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam'

Kayseri’de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken, eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban’ın davası görülmeye başlandı. Mahkemeye SEGBİS ile katılan sanık Gökhan Ç., savunmasında Edanur’u planlayarak öldürmediğini söyleyerek, “Planlayarak yapsam temizlemeyecek kadar aptal olamam” dedi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık Gökhan Ç. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Edanur’un ailesi ve avukatları da dava salonunda hazır bulundu.

SEGBİS ile davaya katılan sanık Gökhan Ç. savunmasında, “Geçen yıl tanıştık. 1 sene sevgiliydik, bu yaz da yüzük taktık. Ailemle tanıştı ve aldatma gibi olaylar oldu. Sahte hesaptan istek attım kabul etti ve konuştuk. Olay günü konuşmaya gitmiştim ve tüfek çantadaydı. Çanta da 2 metre ötedeydi. Küfür ve hakaret edince 4 el ateş ettim. İlkini havaya diğer üçünü de üzerine ettim. Sonra bir bağırma sesi duydum ve kaçıp arabaya bindim. Ankara tabelasını gördüm ve oraya doğru gittim. Nevşehir’in Avanos ilçesine gittim. Tüfeği boş bir kenara atmıştım. Sonra Nevşehir’de polisler geldi beni aldı. O gün 1 tane bira içip gitmiştim. Sonra bana hakaret edip senden olmaz aç it dedi. Tüfeği olaydan 2 gün önce internetten temin ettim. Maktule ateş ederken ölsün demedim. Bir sonraki celsede huzurunuza gelmek isterim” dedi.

“Planlasam temizlemeyecek kadar aptal olamam”

Gökhan Ç. savunmasının devamında, “Planlayarak yapsam temizlemeden kaçacak kadar aptal olamam. Mütalaayı kabul etmiyorum. Olay gününün sabahı kuzenime “Ben ölürsem formamla gömün” dedim. Fotoğraflarda da mevcut çokça çiçek aldım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum ve beraatimi talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Edanur Çoban’ın babası Akın Çoban ise, “Olayı görmedim. Benim kızım ceza infaz memurluğunu kazanmıştı. Yurda yerleştirecektik. Olaydan 3-4 gün önce katil bana mesaj attı. “Aşağı in görüşelim”, “Ben kızını istiyorum” dedi. Sonra “İstemiyorsa ben de istemem” dedi ve gitti. Ben 43 yaşındayım ve ilk defa adliyeye geliyorum, hakim karşısına çıkıyorum. Bir insan kız arkadaşıyla konuşmaya çiçekle gider silahla mı gider. Yüzük taktık dedi ama yalan. Öyle bir şey olsa bilirdim. En ağır şekilde müebbet istiyorum” dedi.

Anne Tuğba Çoban da, “Ben annesiyim. Kızım bu katille evlense çocuklu bir anneyken de yapardı. Mini etek giydi diye öldürdü. Benim kızım okuyacaktı. Okul masraflarını çıkarmak için çalışıyordu. Yüzük, nişan takmadık. Yalan söylüyor. Başka Edanur’lar ölmesin. Ben o kızı büyüttüm. Süt verdim emek verdim. En ağır ceza neyse verilsin” dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Gökhan Ç. hakkında "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, sanık Gökhan Ç.’nin avukatının adli tıp kurumundan rapor istemesi üzerine mahkeme, 14 Mart 2024 tarihine ertelendi.

Olay

Kayseri’de 13 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Edanur Çoban ile Gökhan Ç.’nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur’un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediği öğrenildi. Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç. ise, internetten av tüfeği satın aldı. Aldığı tüfeği sırt çantasına saklayan katil zanlısı, işten çıkış saatini bildiği Edanur’u işyerine yakın bir yerde beklemeye başladı. Aracını da park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip etti. Kimsenin olmadığı bir yerde bir yerde çantasından tüfeği çıkaran Gökhan Ç., ateş açtı. Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracıyla Nevşehir’e kaçan Gökhan Ç.’yi burada yakalayarak gözaltına aldı.