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  • EDS Uygulaması ekonomik kazanç mı? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin uyardı

EDS Uygulaması ekonomik kazanç mı? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin uyardı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri caddelerine kurulan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden kesilen cezaların belediyeye kazanç sağladığını ileri sürdü. Şahin, 'Bu olaya tedbir olarak değil, ekonomik kazanç gözüyle bakıldığı gibi bir şüphenin uyanması insanı daha da rahatsız ediyor' dedi.

EDS Uygulaması ekonomik kazanç mı? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin uyardı

Belediyenin EDS’lerden elde ettiği gelirlerin %30'unun ceza kesildiği süre boyunca kendilerine geleceği, sonrasında ise %15'e düştüğünü belirten Şahin, bu durumun vatandaşlar açısından adil olmadığını ifade etti. “Vergilerimizle yapamadıkları işleri, ceza keserek ekstra yapmaya çalışıyorlar. Bu çok yakışmıyor” diyen Şahin, EDS uygulamasının derhal sonlandırılmasını talep etti.

Şahin, yasal sınırların belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Sınırı koyamazsınız, yasal olan neyse odur. Yarış pisti gibi uygulamalara izin verilemez” şeklinde konuştu. Tüketiciler Birliği, EDS uygulamasının kaldırılması için gerekli adımların atılmasını isteyerek, bu uygulamanın halkın gözünde itibar kaybetmesine yol açtığını vurguladı.

Haber Merkezi

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