Eğitim Bir Sen'den 1 günlük işi bırakma eylemi

Eğitim Bir Sen mensubu, Şube Müdürü, Uzman, Araştırmacı ve Eğitim Müfettişi  kadrolarında bulunan eğitim çalışanları, Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksiklerin giderilmesi için 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler.

Eğitim Bir Sen'den 1 günlük işi bırakma eylemi

Eğitim çalışanları, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesi için 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye genelinde bir günlük iş bırakarak eylem düzenleyecek. Şube Müdürleri, Uzmanlar, Araştırmacılar ve Eğitim Müfettişleri saat 13.00’te TBMM Çankaya Kapısı önünde buluşacak. Eylemde, kanundaki eksikliklere dikkat çekilerek talepler dile getirilecek.

Eğitim Bir Sen'den 1 günlük işi bırakma eylemi

Haber Merkezi

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