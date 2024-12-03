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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk'ün acı kaybı

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, büyük bir acı yaşadı. Başkan Aslantürk'ün annesi hayatını kaybetti.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk'ün acı kaybı

Merhumenin cenazesi, 3 Aralık 2024 (bugün) öğle namazının ardından Org. Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacak ve Kocasinan ilçesine bağlı Eyim Köyü'nde defnedilecektir. 

Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "İnnâ Lillahi ve İnnâ İleyhi Raciun... Şube Başkanımız Mehmet Emin Aslantürk'ün annesi vefat etmiştir. Merhume için Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Başkan Aslantürk ve ailesine başsağlığı dilekleri iletiliyor.

Haber Merkezi

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