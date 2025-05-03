Eğitimci Güzel: 'İnsanlar anlamayı, öğrenme ile karıştırıyorlar'

Eğitimci Haluk Güzel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı. Eğitimci Haluk Güzel, anlamak ve öğrenmek arasındaki farklara değinerek; "Bazı öğrenciler şunu söyleyebiliyor; 'Ben bu konuyu anladım' hani sadece aslında öğretmeni dinlemiş. Tamam kulağımızın alacağı bir taraf var olmazsa olmaz ama gözümüz eksik kaldıysa olmuyor . Gözümüz aldı ama sen o kalemle ona dokunmadıysan ya da verilen görevleri ve ödevleri evde o antrenmanları yapmadıysan bilgi tam anlamıyla oturmuyor. Burada belki bir güçlü başlık burada söylemiş olayım gençlerimize. Bazen şunu söyleyebilirler hocam 'Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor' netlerim yükselmiyor. Belki bu sorununda bir yanıtı burada bulunabilmiş olabilir. Türkiye'de belki de en büyük öğrenme hatası da diyebilirim buna. İnsanlar anlamayı öğrenme ile karıştırıyorlar yani anlamak öğrenmek değil. Mesela ben kek yapmayı bilmiyorum. Kek yapan bir insan, kek yapma tarifini bana verebilir, ben ezberleyebilirim ama ben gidip kek yapamam." ifadelerini kullandı.

Ertelemenin tembelleştirdiğini ifade eden Eğitimci Haluk Güzel, "Telefonla oynamak insana haz verebilir ama o bir sonrakinde daha büyüğünü vermediğinde kişi acı çeker. Ama işte ben teknik bir buluş yapayım. Kendisine ve hayata katkı sağlayan insanlar, mutlu olabiliyorlar. Hazzından vazgeçtiği için mutlu oluyorlar. Şimdi ertelemek aslında nedir, yapılacak anlamlı şeyi aslında kişi biliyor ama anlık hazza odaklandığı için hani mesela cips yiyenler her zaman yemek istiyorlar değil mi? Neden, hani Çin tozu falan diyorlar ya aslında hep sizde daha yani tatmin duygusu giderek zayıfladığı için daha büyük değerlerle onu elde etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında erteleme bizim beynimizde dopamin salgısını arttırdığı için bizi uyuşturuyor, tembelleştiriyor ve fazla hazlarımızla beraber mutsuz olmayı öğreniyoruz. Niye hayata anlamlı ilişkiler katamıyoruz." diye konuştu.