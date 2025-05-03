Milletvekili Genç; “Gerçek enflasyon TÜİK’te değil; pazarda, mutfakta, yurtta, çarşıda”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK’in açıkladığı veriler ile ilgili eleştirilerde bulundu. Milletvekili Genç; “TÜİK, 5 Mayıs’ta nisan ayı enflasyonunu açıklayacak ama daha bir ay önce yayınladığı veriler, yaşanan hayat pahalılığını açıkça ortaya koydu. Yumurtada yüzde 82, tavuk eti ile yüzde 73, kahvede yüzde 63, şekerlemeler yüzde 74 artış var. Bunlar TÜİK’in resmi verisi yani makyajlı veri ile bile hayat pahalılığı artık gizlenemiyor. Ortaöğretim yüzde 72, öğrenci yurtları yüzde 53, üniversite yüzde 108 zamlandı. Gençler için eğitim artık bir hak değil, bir ayrıcalık haline geldi. Ulaşım da benzer şekilde; demiryoluyla şehir içi yolculuk yüzde 68, şehirler arası yolculuk ise yüzde 80 zamlandı. Barınma hakkı ayrı bir problem. TÜİK’in açıkladığı gerçek kira artışı yüzde 92 Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin geliriyle bu kiraları karşılaması mümkün değil. TÜİK’in bu oranları kabul etmesi bile şunu gösteriyor: Artık gerçek enflasyonu saklayamıyorlar. Makro ekonomik hedefler, çizilen tablolar, politika faizleri bir yana; halkın karşısındaki asıl veri, ay sonunu getiremeyen milyonlarca yurttaşın gerçekleridir. 5 Mayıs’ta TÜİK yeni oranlarını açıklayacak ama biz biliyoruz ki hangi rakam gelirse gelsin, bu düzen halkı değil sermayeyi, yandaşı ve rantı korumaya devam edecek. Açıklanan her düşük enflasyon verisi, yarın düşük maaş zammı olarak, yetersiz sosyal destek olarak halkın karşısına çıkıyor. Gerçek enflasyon TÜİK’te değil; pazarda, mutfakta, yurtta, çarşıda” ifadelerini kullandı.