Eğitimci Yazar Aktaş, çocuklarla bir araya geldi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Eğitimci-Yazar Nilüfer Zontul Aktaş 4.sınıf öğrencilerine yönelik 'Hayallerimizi konuşuyoruz' söyleşisinde çocuklarla bir araya geldi.

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  • 01.12.2023 16:36
  • Güncelleme: 01.12.2023 16:55
Eğitimci Yazar Aktaş, çocuklarla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde Eğitimci-Yazar Nilüfer Zontul Aktaş; 4.sınıf öğrencilerine yönelik ’Hayallerimizi konuşuyoruz’ söyleşisinde çocuklarla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan koordinatörlüğünde 4. sınıf öğrencilerine yönelik Eğitimci - Yazar Nilüfer Zontul Aktaş tarafından ’Hayallerimizi Konuşuyoruz’ söyleşisi düzenlendi. Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte söyleşiye katılan çocuklara yazarın ’Ninem Korkut Hikayeleri 2’ kitabı hediye edildi. Söyleşide Eğitimci-Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, çocuklarla sohbet edip onlara moral ve motivasyon vererek; “Develi’ye gelmiş olmaktan ve sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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