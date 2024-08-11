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  • Eğlenceniz Batsın: Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı

Eğlenceniz Batsın: Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü'nün (58) ardından Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eğlenceniz Batsın: Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2'ye çıktı
Kayseri GündemEditör

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü’nün (58) ardından Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam ilçenin Ören Beldesi’nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu mermiler Hüseyin Ölçücü( 58) ve Bilal Yetim’e (62) isabet etti. Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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