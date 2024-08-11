Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu D. Mehmet Doğan Hakk'a yürüdü

Türkçeye büyük hizmetler veren, Türkiye Yazarlar Birliğinin Şeref Başkanı, Türk bilim dünyasının önemli ismi mütefekkir D. Mehmet Doğan vefat etti.

Bir süredir tedavisi devam eden Türkiye Yazarlar Birliğinin Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan Hakk’ın rahmetine kavuştu. Türkçeye çok büyük hizmetler veren ve Türkiye'nin en kapsamlı Türkçe sözlüğünün sahibi olan D. Mehmet Doğan'ın cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayram-ı Velî Camiinde kılınacak.

Edebiyat dünyasının önde gelen ismiydi

Türkiye Yazarlar Birliği'nin Onursal Başkanı ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden D. Mehmet Doğan, hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi, Türkiye Yazarlar Birliğinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Türkiye Yazarlar Birliğinin Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan büyüğümüz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ailesi başta olmak üzere TYB ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar, merhum D. Mehmet Doğan’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

D.MEHMET DOĞAN KİMDİR?

D. Mehmet Doğan, (d. 1947, Kalecik, Ankara), Türk yazar ve gazeteci.

Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan 1972 yılında mezun oldu. Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde (1972-1974), Dergâh Yayınları’nda (1975-1977), TRT'de (1977-1978) çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı kurdu. 1980’de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışmaya başladı. Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Zaman gazetesinin yayın kurulunda yer aldı ve bu gazetede “Kimlik” başlığı altında günlük yazılar yazdı. (1986-1987) Yörünge dergisinde haftalık yazılar yazdı (1991-1992). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Vakit (Akit) gazetesinde günlük yazılar yazdı (1994-1996) ve Birlik Medya A.Ş.’nin Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (1996-2005).

Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat, İzlenim ve Nehir dergilerinde yazdı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel başkanlığını yürüttü (1978-1996). 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri'nde "edebiyat" dalında ödüle layık görüldü. Hâlen Karar gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

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