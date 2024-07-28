EKM'deki Erü Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde 'Klima Krizi'
Geçtiğimiz haftalarda (EKM) Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet töreninde ilginç bir klima krizi yaşandı.
Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Erü Mühedislik Fakültesi 1.grup Mezuniyet Töreninde salonu serinleten klimaların çalışması için 380 öğrenciden 20'şer lira para toplandı.
Bu hayret verici durum öğrenciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmasına rağmen çaresiz kalan öğrenciler Kayseri'nin en büyük kapalı toplantı salonu olan Erciyes Kültür Merkezi salonunu serinletebilmek için paraları toplayan araştırma görevlisine 20 TL vermek durumunda kaldı.