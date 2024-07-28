Yakalanan oto hırsızlarının suç kaydı kabarık çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; bir vatandaşın aracını çalan ve 5 adet suç kaydı bulunan İ.K. (27), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 4 adet suç kaydı bulunan M.E. (26) ve 8'i oto hırsızlığı olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan Ş.Y. (27) yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.