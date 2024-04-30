Ekmeğe zam yok
Kayseri'de 1 Mayıs günü ekmeğe zam geleceğine dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, çalışmaların devam ettiğini ve uygulama yapılacağı zaman bilgilendirme yapacaklarını belirtti.
Kayseri’de 1 Mayıs’ta ekmeğe zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aslan, “1 Mayısta ekmeğe zam geleceği ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Uygulama yapılacağı zaman biz açıklama yapacağız. Fırıncılar Odası ve Ticaret Odası açıklamaları dışındaki zam haberlerine itibar etmeyiniz” dedi.
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