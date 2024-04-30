Ekmeğe zam yolda
Kayseri'de 200 gram ekmeğin önümüzdeki günlerde 7,5 TL'den satılması için çalışma başlatıldı.
Kayseri’de 200 gram ekmeğin önümüzdeki günlerde 7,5 TL’den satılması için çalışma başlatıldı.
Şehirdeki fırınlarda 6,5 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatının 7,5 TL’den satılması için çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgiye göre zam kararının Ticaret Odası’ndan geçtiği ancak geçerli olması için komisyondan çıkacak kararın beklendiği öğrenildi.
İHA
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