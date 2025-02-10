Ekonomist Uzunoğlu, “Altın yukarı yönlü trendini devam ettirecek”

Euro ve dolarda ilerleyen aylarda fiyat değişikliği olacağını ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Altının ONS’u yılbaşında 3 bin 620 dolardan başlamıştı İçinde bulunduğumuz gün 3 bin 886 dolara çıktı. Trump gelmeden önce ben 3 bin 850 doları göreceğini söylemiştim ve gerçekten o rakam şu anda ayın 10'u itibariyle geçti. Çok büyük ihtimal altının yönü yukarıya doğru Trump gibi bir adamın Amerika'nın başında olması altın her zaman trend olarak yukarıya hareket etmesinin sebebi olacaktır. Çünkü ne zaman ne yapacağı konusunda net bir fikir veya düşünceye sahip değiliz ve her türlü yatırım aracından çıkan paranın mecburen tek gideceği adres şu anda dünyada altındır. Bu bağlamda ilerleyen haftalarda ben İçinde bulunduğumuz gün sahip olduğumuz rakamın çok daha üzerinde rakamlara ulaşacağını biliyorum hafta başında 5 bin 220 değerler. Geçen hafta sonunda çeyrek altını 5 bin 530 kapattık bugün daha yüksek açtı çeyrek altın pazartesi olarak muhtemelen içinde bulunduğumuz haftada yukarı trendi devam edecek.Euro 37 liralarda dolar 36 liralarda ben ilk 6 ayda Euro ve dolarda fiyat olarak değişiklik olacağı kanaatini taşımıyorum” ifadelerinde bulundu.



Öte yandan TL’nin değer kazanacağını ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar ve bankaların uyguladığı politikalar doları ve Euro'yu adeta sıkıştırdı üzerindeki baskıyı bir türlü atamıyor. Fakat bunun sonucunda çok büyük ihtimal bir istemesek de devalasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla piyasanın gazını havasını yavaş yavaş almanın büyük bir doğru irade olduğu kanaatini taşıyorum umarım ben değerli yetkililer daha çok sıkıştırmadan dolar ve ağırlığı biraz daha hafifleterek fiyatların daha çok normale yakına gelmelerini sağlarlar ancak Mehmet Şimşek Bakanı'nın verdiği son açıklamalarda özellikle Türk parasının değerli olmaya devam edeceğini biliyorum bir diğer açıdan da haftanın ilginç gelişmelerinden biri geçtiğimiz hafta sonunda yapılan açıklama oldu. Enflasyon Türkiye'de %21 olarak 2025 yılında hesaplanırken daha ilk enflasyon rakamında %24 ile revize ettik ancak hane halkına sorulduğunda aynı rakam hane halkı Enflasyonun Türkiye'de %58,8 olacağını iş alemine yani reel sektörde 43,8 olacağını belirtiyor. O kadar garip rakamlarla karşı karşıyayız neredeyse 3 katı artan enflasyon tahminleri var umarım geçen yıl yaptığımız hataları yapmayız bu sene daha akıllı daha yerinde politikalarla daha ciddi sonuçları elde ederiz. Şubat ayının 23'ünde yapılacak olan AK Parti kongresinde de ben yeni açılımlar bekliyorum önemli değişiklikler olabilir gerek bakanlar düzeyinde gerekse uygulanan politikalar açısından umarım gelecek bugüne çok dua aydınlık olur diye düşünüyor” şeklinde konuştu.