Talas'ın 'Gezici Kanser Tarama Aracı' büyük hizmet

Talas Belediyesi'nin 'Erken teşhis hayat kurtarır' anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetlerine kazandırdığı Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde hizmet veren araçta geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.

Talas'ın 'Gezici Kanser Tarama Aracı' büyük hizmet

Talas Belediyesi’nin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, 2023 yılında başladığı seferlerinde uzman ekiplerle birlikte kırsal mahalleleri gezerek kanser taraması yapıp hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor. İki yıl önce hizmete giren araçta 2024 yılında 4 bin 996’sı mamografi olmak üzere toplam 9 bin 496 test yapıldı. Araca gelerek muayene olan Fatma Çalışır sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek; "Sağlık konusunda da olsa her zaman vakit bulup da çarşıya gidemiyoruz, çok memnun kaldık. Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Kezban Kuyak da; "Çok iyi bir hizmet oldu. Her şey ayağımıza geliyor daha ne olsun. Talas Belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber Merkezi

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