Ekonomist Uzunoğlu:'Merkez Bankası faizleri geriye çekerse, yeniden nas ekonomisine dönüşürüz'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu Merkez Bankası’nın içinde bulunduğu bu süreçte gerçek anlamda realist politikalar uygulanması gerektiğini ifade etti.

Uzunoğlu," Merkez Bankası’nın içinde bulunduğu bu süreçte gerçek anlamda realist politikalar uygulanmasını çok arzu ediyorum; fakat maalesef bir kısım yapay gündemlerle veya yapay gündem maddeleriyle uğraşmaya daha çok eğilimli oluyorlar. Ülkenin ve geleceği için, insanımızın geleceği için para politikasıyla beraber maliye politikasının da aynı paralelde doğru olarak uygulanması son derece önemli. Bir diğer açıdan baktığımızda, özellikle Merkez Bankası’nın ortaya koyduğu faiz politikasının gerek ülkemiz gerek insanımız için çok büyük yanlışlara gebe olduğunun farkındayım. Rant ekonomisi denilen bir ekonomiyi neredeyse biz tek göz sistemine uyguluyoruz. Bana göre Merkez Bankası tek göz uygulamasına girdi; ekonomide böyle bir kural vardır, maalesef bunu uyguluyor veya uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.

Öte yandan Şubat ayının 23'ünde yapılacak olan AK Parti Büyük Kongresinde ekonomi kanalında görev yapan insanlarla ilgili ciddi değişiklikler olacağını vurgulayan Uzunoğlu," Bir diğer konu mart ayında yapılacak olan toplantıda faiz kararıyla alakalı. Eğer enflasyonu düşürmeden Merkez Bankası yeniden faizleri geriye çekmeye çalışırsa, bu yeniden Nas ekonomisine dönüşümüz demektir. Yani 2021 yılına yine içinde bulunduğumuz konjonktürde ben dikkat ettiğimde, Merkez Bankası aslında diyor ki: ‘Gerçek bir sıkıntı var, gerçek bir acı var. Bunun tedavisi gerekir, ama benim uyguladığım uygulamalar ile bunu aşabilme şansımız olmalı. Ben bunun dışında, sivil toplum örgütleriyle ve muhalefet ile ortak konularda anlaşarak daha kolay çözülebileceği kanaatindeyim. Bu ayın 23’ünde yapılacak olan AK Parti büyük kongresini ben önemsiyorum ve ekonomi kanalında görev yapan insanlarla ilgili ciddi değişiklikler olabileceğini, daha sonra da şu ana kadar uygulanan uygulamanın dışında, özellikle adalet, hukuk ve eğitim konularında yeni reformlar ile yeni bir yol haritası çizileceği kanaatindeyim. Aksi halde, biz bu atılımı gerçekleştiremezsek, bundan sonraki süreç çok daha zor olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.