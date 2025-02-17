Alzheimer'de en yaygın belirti: Kısa süreli hafıza kaybı

Alzheimer, unutkanlık yaratan ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer’da da erken teşhis konabilir ve erken evre Alzheimer’ın da belirtileri vardır. Erken evre Alzheimer, Alzheimer hastalığının başlangıç aşamasıdır ve genellikle hafif bellek kayıpları ve zihinsel zorluklarla kendini gösterir. Bu dönemde kişi, günlük yaşamını sürdürmede daha az zorlanır, ancak bazı görevlerde zorlanabilir ve hafıza problemleri fark edilebilir. Erken evre, hastalığın ilerlemesi için belirli bir zaman dilimiyle sınırlı olmasa da, kişide hafıza, düşünme ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonlarda zayıflama belirtileri görülebilir.

Erken evre Alzheimer’da tanı konan kişilerde görülen belirtiler ise şu şekilde olabilir;

Hafıza Sorunları: Kısa süreli hafıza problemleri, en yaygın belirtidir. Örneğin, yakın zamanda yaşanan olayları unutma, isimleri hatırlamada güçlük.

Zihinsel Karışıklıklar: Günlük işlerde organizasyon sorunları, hatırlama zorlukları ve karar verme güçlüğü yaşanabilir.

Dil ve Konuşma Zorlukları: Kelime bulma güçlüğü, cümle kurmada zorlanma.

Yönelim Sorunları: Günün saatini, tarihini veya yerini hatırlamakta zorlanmak.

Bu evrede Alzheimer’ın etkileri hafif olabilir, ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte daha belirgin hale gelir. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Erken evre Alzheimer'da tedavi genellikle semptomların yönetilmesine odaklanır ve bazı ilaçlar bilişsel gerilemeyi geciktirmeye yardımcı olabilir.