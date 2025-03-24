Ekonomist Uzunoğlu, 'Yıl sonu tahminim altının gramı asgari 5 bin lira olacak'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Altında yukarı yönlü bir hareket görüleceğini ifade eden Uzunoğlu, “Zor bir haftaya başladık. Aslında çok tedirgin başladık, fakat açılışta, ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda sakin bir gün oldu. Merkez Bankası, Çarşamba günü yaptığı hatayı yapmadı. O yarım saatte çok ciddi sıçramalar yaşandı. Bugün ise tedbirli bir şekilde başladı. Piyasa fiyatları, Cuma günündeki rakamların aynısını koruyor, hatta birazcık daha aşağıya doğru düştü. Fakat beni tedirgin eden taraf, geçtiğimiz hafta Türkiye’den 20 milyar dolar borsa tahvil bonoları çıktığı gerçeği. Tahmin ediyorum ki, ben toplam üç günün maliyetine Türkiye’ye 30 milyar dolarlık bir rakam mal oldu. şu anda Merkez Bankası’nın sattığı ve satmakta olduğu dövizlerin, acaba piyasaya müdahale olarak mı kullanılıyor, yoksa birileri toplayıp Türkiye’den mi gidecek? Bu nokta beni huzursuz hissediyor. Umarım bizim korktuğumuz gibi olmaz ve daha rahat, daha mantıklı bir biçimde bu haftayı geçirdiğimizde bayramdan sonra çok daha huzurlu olabiliriz. Ama şu son 11 ayda dolar ve euro sabit duruyor, sakin fiyatta kalıyor. Bu, enflasyon veya diğer piyasa enstrümanlarıyla doğru orantılı değil. Sonuç olarak, en büyük kaygım ve endişem, Türkiye’de bir devalüasyon olması. Umarım bu noktada yanılan ben olurum. Altın olarak ONS’ta yukarı yönlü bir hareket, yani çok büyük ihtimalle çok yakın tarihte 3 bin 200 doları göreceğiz. Yıl sonu tahminim ise ONS’ta 3 bin 500 dolar. Altının gramı ise asgari 5 bin TL olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.